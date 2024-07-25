فقدان 41 مهاجرا ونجاة 4 إثر غرق قارب قبالة سواحل اليمن

وطنا اليوم:أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس 25 يوليو/تموز 2024، فقدان 41 مهاجراً غير نظامي والعثور على 4 ناجين؛ إثر غرق قارب قبالة سواحل اليمن.

المفوضية قالت على منصة إكس: “انقلب قارب يحمل ما لا يقل عن 45 لاجئا ومهاجرا (إفريقيًا) قبالة (سواحل مدينة) تعز في اليمن الليلة الماضية”. وأرجعت الحادث إلى “الرياح القوية والحمولة الزائدة، وتم العثور على 4 ناجين فقط”، في إشارة إلى أن البقية مفقودون لم يتحدد مصيرهم بعد.

وتابعت المفوضية: “نعمل مع المنظمة الدولية للهجرة (تابعة للأمم المتحدة) والشركاء لمساعدة الناجين وتلبية احتياجاتهم”، مشددة على أن الحادث “يسلط الضوء على الرحلات المحفوفة بالمخاطر بين اليمن وإفريقيا”.

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت المنظمة الدولية للهجرة غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن؛ أسفر عن مصرع 56 وفقدان 129 آخرين.

وتعد هذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ”طريق الهجرة الشرقي”.

والشهر الماضي، لقي 49 مهاجرا على الأقل حتفهم، وما زال 140 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق مركب كان يقلّ أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اليمنية، بحسب ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية.

وكل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر “الطريق الشرقي” عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هربا من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعيا لفرص اقتصادية أفضل.