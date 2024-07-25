انخفاض عجز الميزان التجاري للأردن بنسبة 2.5%

وطنا اليوم:انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة (الفرق بين قيمتي المستوردات والصادرات الكلية) بنسبة 2.5 بالمئة حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي، ليصل إلى 3.865 مليار دينار، مقارنة مع 3.966 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الصادرات الكلية لنهاية أيار الماضي، بنسبة 1.5 بالمئة لتبلغ 3.628 مليار دينار، مقابل 3.683 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر اليوم الخميس، إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية أيار الماضي لهذا العام بنسبة 4.1 بالمئة، لتبلغ 3.276 مليار دينار، مقابل 3.415 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.

كما تراجعت قيمة مستوردات المملكة لنهاية أيار الماضي، بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى 7.493 مليار دينار، مقابل 7.649 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 352 مليون دينار حتى نهاية أيار الماضي بارتفاع نسبته 31.3 بالمئة، مقارنة مع 268 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وبالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت 48 بالمئة، حتى نهاية أيار من العام الحالي، وهي نفس النسبة كذلك خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد التجارة الشهرية، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال أيار الماضي، ما مقداره 880 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 788 مليون دينار، والمعاد تصديره 92 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1.675 مليار دينار، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري بلغ 795 مليون دينار خلال أيار الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الصادرات الكلية خلال أيار الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 7.5 بالمئة، والمعاد تصديره بنسبة 19.5 بالمئة، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 8.8 بالمئة، وبهذا يكون العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 22.5 بالمئة.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 53 بالمئة، خلال أيار الماضي مقارنة بنسبة 44 بالمئة، خلال نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع مقداره 9 نقاط مئوية.