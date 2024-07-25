زين تواصل دعمها للسياحة والمجتمع المحلي عبر سوق جارا 

وطنا اليوم_عمّان، 25 تموز 2024: مواصلةً لدورها المحوري في دعم المجتمع المحلي ومختلف القِطاعات، وللمساهمة بتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية؛ تقدّم شركة زين الأردن رعايتها الاستراتيجية لسوق جارا بنسخته الثامنة عشر، الذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم، وتستمر فعاليته كل يوم جمعة لغاية شهر أيلول القادم.

وتندرج شراكة زين الاستراتيجية المُمتدة مع جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم في إطار حرصها على دعم المجتمع المحلي وتمكين أصحاب المشاريع الحِرفية والمشغولات اليدوية اجتماعياً واقتصادياً، وتسليط الضوء على هذه المُنتجات التي تعكس تراثنا الثقافي الغني والحِفاظ عليها وتطويرها لتتناقلها الأجيال القادمة، فضلاً عن إبراز المناطق السياحية في العاصمة عمّان لا سيّما منطقة جبل عمّان إحدى أهم وأشهر الوجهات السياحية التي تتمتع بموقع استراتيجي وتضم مبانٍ تاريخية تتميز بتصاميمها العريقة.

ويشتمل سوق جارا، على أركان للمشغولات اليدوية، والصناعات الخفيفة من منتجات الطعام والملابس والإكسسوارات وأقسام لبيع الكتب واللوحات الفنية، ويعدّ سوق جارا مناسبة سنوية تستقطب الأردنيين والضيوف العرب والأجانب، الذين يرون فيه نافذة ثقافية وسياحية وطنية أردنية تعرض وتوثق للثقافة الأردنية بمختلف ألوانها وأشكالها.

وتقدّم شركة زين الأردن رعايتها للعديد من المعارض والفعاليات الفنية والحِرفية والبازارات التي تُقام في المملكة ومنها بازار السلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين، ومعرض الفنون والحِرف اللبناني، وبازار البلد، وذلك في إطار حرصها على رعاية أبرز وأهم الفعاليات في المملكة التي تتسم بطابع خيري مجتمعي، إضافة إلى المساهمة في الترويج السياحي.