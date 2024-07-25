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حزب الميثاق الوطني يؤكد التزامه بالتوصيات الملكية واستعداده لانتخابات 2024

منذ 47 ثانية
حزب الميثاق الوطني يؤكد التزامه بالتوصيات الملكية واستعداده لانتخابات 2024

وطنا اليوم:شارك عضو حزب الميثاق الوطني، حازم الكوفحي، في الجلسة المركزة التي عقدها معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع مركز نحن ننهض بحضور العديد من ممثلي الأحزاب السياسية والأيديولوجية المختلفة.
الكوفحي اكد على ضرورة إعادة النظر في الوضع السياسي الحالي والاعتراف بوجود أحزاب سياسية وطنية وسطية تمتلك برامج واضحة.
وأوضح أن زمن الحصد السهل للأصوات قد انتهى، مشيرًا إلى وجود منافسين وأحزاب ذات وزن وثقل انتخابي كبير.
ونوه الكوفحي الى أن ثوابت حزب الميثاق الوطني تمثل هوية وطنية لكل مواطن أردني، مشيرًا إلى أن الحزب بجميع فئاته ومراكزه مستعد للمرحلة القادمة ولخوض انتخابات 2024.
وأعرب عن ثقته بأن حزب الميثاق سيكون من أكثر الأحزاب مصداقية في طرح البرامج والخطط الاستراتيجية التي تلبي طموحات الشارع الأردني.


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