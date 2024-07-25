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إذاعة الجيش: القوات الإسرائيلية استعادت جثتين محتجزتين من غزة

25 يوليو 2024
إذاعة الجيش: القوات الإسرائيلية استعادت جثتين محتجزتين من غزة

وطنا اليوم_نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن تجمعين سكنيين أن القوات الإسرائيلية استعادت جثتي شخصين قتلا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر واحتجزتا في غزة منذ ذلك الحين.

 

وقالت إذاعة الجيش إن مايا جورين، وهي معلمة رياض أطفال تبلغ من العمر 56 عاما، قُتلت خلال الهجوم على تجمعها السكني نير عوز الذي كان من بين الأكثر تضررا من هجوم حماس.

 

والجثة الثانية هي لأورين جولدين (33 عاما) من تجمع قريب يدعى نير يتسحاق.

 

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي صحة هذا التقرير على الفور.

 

وكان ينظر إلى جورين وجولدين على أنهما من بين 120 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. وقد أعلنت إسرائيل الوفاة المفترضة لحوالي 40 منهم بناء على نتائج الفحص الجنائي من مواقع مختلفة للهجوم والاستخبارات والتوثيق البصري وشهادات الرهائن المفرج عنهم.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء إن حكومته تنخرط بشكل نشط في جهود مكثفة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، وإنه واثق من أن هذه الجهود ستكلل بالنجاح.

 

وقال مسؤول إسرائيلي الأربعاء إن وفدا إسرائيليا سيشارك في محادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر الأسبوع المقبل.


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