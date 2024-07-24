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خطاب مليء بالكذب في أسوأ جلسة للكونغرس الأمريكي

25 يوليو 2024
خطاب مليء بالكذب في أسوأ جلسة للكونغرس الأمريكي

وطنا اليوم_محمد ملكاوي

في أسوأ جلسة للكونغرس الأمريكي، ألقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المعروف بالكاذب الكبير، خطابًا مليئًا بالكذب والتضليل، متبنيًا دور الضحية بأسلوب مسرحي تافه. كانت الجلسة مقززة بفضل التصفيق المتواصل للنفاق والكذب.

 

أثبتت الولايات المتحدة، بدعمها الكامل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، دعمها للإرهاب وجرائم الحرب من خلال تصفيق أعضاء الكونغرس لهذا الخطاب الذي يعكس عقودًا من الخداع الأمريكي.

 

يتم تسويق الاحتلال كضحية ويُصدق الأمريكيون هذه الرواية، مما يدعم توجهاته على حساب الفلسطينيين العزل. يُظهر الاحتلال المستعمر كحليف قوي للولايات المتحدة، مما يعزز استمراره في غزة وخارجها.

 

من المضحك المبكي في خطاب نتنياهو دعوته لإنشاء تحالف مع العرب ضد الفلسطينيين، وسعيه لتسمية هذا التحالف باسم “تحالف أبراهام”.

 

في خطابه، تجاهل نتنياهو وأعضاء الكونغرس عدد الشهداء في غزة، بما فيهم الأطفال، وتدمير المباني. هذا يظهر العنجهية والغطرسة التي تمارس في فلسطين بأكملها، فإلى متى سيستمر هذا التجاهل والمعاناة؟


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