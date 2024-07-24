الهيئة المستقلة : المغتربون الأردنيون ضمن جداول الناخبين النهائية

وطنا اليوم:قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، إن المغتربين الأردنيين، أدرجوا ضمن جداول الناخبين النهائية، التي نُشرت الأربعاء.

الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة محمد خير الرواشدة، قال في تصريح إن اللافت في النسب والأرقام التي تم نشرها حول جداول الناخبين النهائية، أن نسب الشباب مرتفعة وكذلك نسب المرأة.

“سجل الناخبين يوثق كل من بلغ سن الـ 18 سنة ويعطيه حق أن يكون موجودا في السجل، وهذه مسألة حق لكل مواطن أن يكون له اسم في جداول الناخبين وعلى هذا الأساس يستطيع التوجه يوم الاقتراع وممارسة حقه” بحسب الرواشدة.

وأوضح الرواشدة، أن الناخب أمامه 4 وسائل يستطيع من خلالها الاستفسار عن موقع اقتراعه، وهي؛ الخط الساخن للهيئة أو من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو عبر الرسائل القصيرة من خلال رقم محدد، بالإضافة إلى القوائم التي نشرت الأربعاء عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وشدد على التزام الهيئة بالتسلسل الزمني القانوني لمراحل العملية الانتخابية، التي تمت اليوم عبر نشر الجداول النهائية للناخبين.

وفي السياق، قال الرواشدة، إن الهيئة على بُعد أسبوع تقريبا من بدء مرحلة الترشح، وهي مرحلة يمكن القول معها المزيد من الحراك الانتخابي.

وبين أن المخالفات المرتكبة في مسألة الدعاية الانتخابية اقتربت من حاجز الـ ألف مخالفة، مضيفا أن الهيئة أحالت 4 قضايا إلى الادعاء العام منها قضية متعلقة بأحد الأحزاب.

وأشار إلى أن هذه الأرقام ستتحرك باتجاه الارتفاع كلما اقتربنا أكثر من موعد يوم الاقتراع.

ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب الأربعاء، الجداول النهائية للناخبين على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد استكمال عمليات التحقق والاختبار من عكس جميع الاعتراضات وقرارات المحاكم بشأنها، تطبيقًا لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022.

وأوضحت أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 5,115,219 ناخبًا، منهم 2,425,293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2,689,926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة بلغ 590,794 ناخبًا، بنسبة 11.54%.

وأضافت “المستقلة للانتخاب” أن الفئة العمرية أقل من 25 سنة بلغت 1,119,832 ناخبًا، بما يشكل نسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2,323,478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.