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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 إلى أرض المهمة

منذ 3 ساعات
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 إلى أرض المهمة

وطنا اليوم:استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/ 79، وصولها إلى شمال قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.
ورافقت الطواقم الطبية عدد من الشاحنات حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية وإنسانية، إذ بدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة.
ويضم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 79 تخصصات طبية تقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.
يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 78، عادت إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها واستلام طواقم غزة/ 79 مهمتها.


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