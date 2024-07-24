انخفاض مبيعات المشتقات النفطية 5% خلال النصف الأول من العام

وطنا اليوم:بلغت مبيعات المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 1747.5 مليون لتر مقارنة بـ 1836.04 مليون لتر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 5%.

وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 826.7 مليون لتر إلى 769.9 مليون لتر بنسبة انخفاض بلغت 7%، في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 69.8 إلى 70.8 بنسبة ارتفاع 2% ، فيما انخفضت مبيعات السولار من 869.4 إلى 846.0 وبنسبة انخفاض 3%، والكاز من 70.2 إلى 60.7 بنسبة انخفاض 13%.