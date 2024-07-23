بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل .. “سيناتور” نتنياهو يفضل بقائه السياسي على حياة الأسرى

24 يوليو 2024
نتنياهو

وطنا اليوم_أشار السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إلى أن “نتنياهو لا يستحق منصة” (في إشارة إلى كلمته المرتقبة أمام الكونغرس)، مشيراً إلى أن أولوياته السياسية تتفوق على حياة “الرهائن” (الأسرى لدى المقاومة).

 

من جهته، قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مايكل روجرز، إن نتنياهو وحكومته أخفقوا في وضع استراتيجية للخروج من غزة.

 

اما السيناتور كريس فان هولين فقال ان حكومة نتنياهو تطبق كل يوم نظرية إسرائيل الكبرى وتشجع المستوطنين على طرد الفلسطينيين.

 

وبين ان نتنياهو يفر من المساءلة خاصة بعد الفشل الاستخباراتي الكبير في 7 أكتوبر، وقد شكل حكومة من الوزراء الأكثر تطرفا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:25

تصريحات خطيرة من بن غفير حول المسجد الأقصى

15:08

14 مليار دينار ديون مستحقة على الحكومة لصالح البنوك حتى نهاية 2023

15:03

جمعية الفنادق الأردنية و مشروع مكاناتي تطلقان نتائج دراسة جدوى رعاية الأطفال في قطاع الضيافة

14:36

شاهد: حزب الله ينشر مشاهد عالية الدقة لقاعدة رامات دافيد الإسرائيلية

14:18

بيانات رسمية: طلبة الصف العاشر الأكثر تسربا من المدارس في الأردن

14:09

إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم النيران داخل شقة سكنية في إربد

14:06

مجلس الوزراء يُقر نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

14:02

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 إلى أرض المهمة

13:59

جامعة البترا تبحث مجالات التعاون في البحث العلمي مع الشركة الأردنية لإنتاج الادوية

13:55

الطباعة ثلاثية الأبعاد في الرعاية الصحية: دقة. فاعلية. مزايا ثورية

13:53

الميثاق الوطني : أمسية وطنية ميثاقية في دارة النجداوي تعزز رؤية الحزب في السلط

13:50

استحداث تخصصات التعليم المهني والتقني (( BTEC )) الجديدة في الجامعات الاردنية

وفيات
شقيق الوزير ناصر الشريدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 24-7-2024وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024رحيل الدكتور خالد القضاة: المفكر والصحفي والمترجم الفوري العالمي