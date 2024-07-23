عاجل .. “سيناتور” نتنياهو يفضل بقائه السياسي على حياة الأسرى

وطنا اليوم_أشار السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إلى أن “نتنياهو لا يستحق منصة” (في إشارة إلى كلمته المرتقبة أمام الكونغرس)، مشيراً إلى أن أولوياته السياسية تتفوق على حياة “الرهائن” (الأسرى لدى المقاومة).

من جهته، قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مايكل روجرز، إن نتنياهو وحكومته أخفقوا في وضع استراتيجية للخروج من غزة.

اما السيناتور كريس فان هولين فقال ان حكومة نتنياهو تطبق كل يوم نظرية إسرائيل الكبرى وتشجع المستوطنين على طرد الفلسطينيين.

وبين ان نتنياهو يفر من المساءلة خاصة بعد الفشل الاستخباراتي الكبير في 7 أكتوبر، وقد شكل حكومة من الوزراء الأكثر تطرفا.