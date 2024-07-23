بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة تأهيل طريق “المدورة”

وطنا اليوم_بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الطريق الدولي معان – المدورة الذي يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكر الناطق باسم الوزارة عمر المحارمة الثلاثاء.

المحارمة قال في تصريحه اليوم إن المرحلة الأولى تمتد لمسافة 25 كيلو متراً من حدود المدورة باتجاه معان وهي ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من أصل 3 مراحل ستشهدها الطريق.

وشرح: “المرحلة الثانية ستكون من معان باتجاه مثلث الشيدية بطول 42 كيلو مترا، والمرحلة الثالثة ستكون من مثلث الشيدية إلى مناجم شركات الفوسفات بطول 23 كيلو مترا” وهما مرحلتان ممولتان من شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

المحارمة توقع الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى “في غضون 240 يوم عمل من دون إغلاق الطريق” وعلى نظام التحويلات الجزئية”، موضحا: “تم تجهيز الطريق بالإشارات التحذيرية والتنبيهية لسالكي الطريق وبالتعاون مع مديرية الأمن العام”.

منفذ العطاء محمد الطراونة قال من جانبه ان “الأعمال الإنشائية على الطريق تتضمن إزالة الخلطات الإسفلتية للطبقات الموجودة حاليا وتجديدها بخلطات إسفلتية بسماكة 7سم وطبقة إسفلتية أخرى بسماكة 6 سم، إضافة إلى أعمال توسعة وصيانة في بعض أجزاء الطريق”.

وأكد الطراونة أنه “وبعد الانتهاء من العمل، فإن الطريق سيكون مؤثثا بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحافظ على انسيابية السير واستعمال الطريق بالشكل الصحيح”.