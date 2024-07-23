85 % نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع جسر المسلخ

وطنا اليوم:بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع جسر المسلخ ضمن أعمال مشروع المركزي الخاص بتنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء في الحزمة الأولى 85%.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، فإن المشروع عبارة عن طريق بطول 3.5 كم يبدأ من ما بعد مجمع المحطة على المحطة (040+0) وتنتهي عند المحطة (560+03).

ويشمل المشروع إنشاء جسرين رئيسيين جسر المحطة بطول 800م، وجسر المسلخ بطول 200م مع رامب ولوب بطول 240م، وإنشاء عبارة صندوقية في مجرى السيل بطول 1800م

كما يشمل المشروع الذي بدأ في عام 2019، تنفيذ الطريق الرئيسي وكل ما يلزمه من أعمال التصريف السطحي والإنارة والسلامة المرورية، إضافة إلى أعمال التحويلات المرورية.

ووقفا للبيانات فقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلية بالمشروع الخاص بأعمال تأهيل وصيانة طريق الحزام الدائري ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور في المرحلة الثانية 55%.

وأوضحت البيانات أن المشروع يشمل إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري بحيث يتضمن العمل إعادة تأهيل لطبقات الرصف مع الحفاظ على منسوب الطريق القائم، ليتم معالجة طبقات الرصف القائمة .

كما تشمل الأعمال حقن شقوق وحيث إن الحقن RCمحسنة بمادة البوليمر، وكشط الخلطة الاسفلتية وطبقات الإسفلت المتهالكة ومعالجة طبقة البيس كورس وتنفيذ أعمال ترقيعات حسب المواصفات، وعند الحاجة وتنفيذ طبقة وجه لاصق وتنفيذ خلطات إسفلتية سطحية، ورابطة أعمال تحويلة مرورية، والأعمال الواردة في جدول الكميات وحسب تعليمات المهندس المشرف.

وعن المشروع المحلي الخاص بتنظيم مدخل الأزرق وتوسعة الطريق أمام المحلات التجارية في محافظة الزرقاء فقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 2%.

ويشمل المشروع الذي بدأ في حزيران الماضي تنظيم مدخل الأزرق وذلك باستبدال الطبقة الخرسانية الموجودة داخل الجزر الوسطية والمثلثية القائمة بالبلاط من نوع (enterlock)، مع إزالة النصب التذكارية الموجودة على الجزر المثلثية وترميم الكندرين وإزالة الجزيرة الجانبية الواقعة على يمين الطريق للقادم من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بطول 12 كم وتنفيذ أعمال التوسعة على يمين الطريق بعرض 4م وطول 1900م وتزويد المواقع بالشواخص والعواكس المرورية اللازمة وتنفيذ أعمال الدهان على جانبي الطريق.

وأوضحت البيانات أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء طريق الراشدية – رم، الذي بدأ في شباط الماضي 25%، ويشمل المشروع إنشاء طريق من تقاطع الراشدية وباتجاه رم وبطول 16.5 كم وبعرض 7.5 كم شامل أعمال السلامة وتصريف مياه الأمطار.

وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع إنشاء طريق صرفا/الاغوار”الجزء الثالث” 55%، والذي يشمل إنشاء الجزء الأخير من طريق بمسربين وأكتاف تمتد ما بين قرية صرفا/الكرك وطريق الأغوار البحر الميت وبطول تقريبي 6 كم ويشمل العمل طريق أعمال الحمايات اللازمة وتصريف مياه الأمطار والعبارات والجدران الاستنادية، إضافة إلى متطلبات السلامة المرورية.

كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الطريق الصحراوي من القويرة ولغاية الاتحاد، بالاتجاه من عمان إلى العقبة، 37%، ويشمل العمل على صيانة وإعادة تأهيل جزء من الطريق الصحراوي بطول 20 كم تبدأ من منطقة القويرة إلى منطقة الاتحاد بالاتجاه عمان إلى العقبة “تقديرياً” وبمعدل عروض 9م.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع الخاص بإعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق – الصفاوي ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور “المرحلة الثانية” بلغت 93%، إذ يتضمن مشروع العمل على إعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق- الصفاوي وذلك بإزالة طبقات الرصف القائمة، وتنفيذ طبقات جديدة، إضافة إلى أعمال تصميم المسار الرأسي والأفقي للمسرب الأيسر من الطريق وتنفيذ وتركيب إشارة ضوئية.

وبينت أن نسبة الإنجاز في مشروع العطاء المحلي الخاص بصيانة المنشآت الخرسانية والمائية الواقعة على طريق وادي عربة 80%، إذ يشمل المشروع عمل صيانة ومعالجة للمنشآت الخرسانية الواقعة على طريق وادي عربة “جسر النقع،جسر طلاح، جسر فينان، جسر والغويبة، بالإضافة للعبارة المحاذية لمركز الأعلاف/الغور الصافي)، وشمل العمل صيانة الخرسانة المتضررة، وتنفيذ أعمال ترقيعات وحقن للخلطة الإسفلتية القائمة، وصيانة الأرصفة وممرات المشاه القائمة SIDE WALK وكذلك للحاجز الخرساني (PARAPIT) ولاجنحة الجسور، بالإضافة إلى أعمال إغلاق فتحات التصريف القائمة وتنفيذ فتحات جديدة قطر 4 إنش.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع الخاص بتحسين واعادة تأهيل طريق جرش/ المفرق ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور في المرحلة الثانية بلغت 98%،

ويشمل المشروع إعادة تأهيل طريق جرش المفرق بطول 15 كم من بعد ترخيص جرش وينتهي بمنطقة رحاب من المحطة00+10 إلى المحطة 00+25، وتشمل الأعمال كشط الخلطة القائمة سماكة 5 سم وعمل إصلاح للهبوطات وترقيعات سطحية وعميقة وتنفيذ طبقة سطحية وطبقة رابطة.

وأوضحت أن نسبة الإنجاز في مشروع تحسين وإعادة تأهيل لطريق مأدبا / أم العمد من محطة “0+000” إلى المحطة “9+700″، بلغت 65%، ويشمل المشروع كشط طبقة الخلطة الاسفلتية وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة سماكة 7 سم، إضافة إلى أعمال الترقيعات وحقن الشقوق بمادة البوليمر من دوار الجمرك ولغاية أم العمد مرورا بخريبة السوق واليادودة بطول 9.7 كم، وأعمال كشط للطريق من جسر مادب إلى منطقة منجا وبطول تقريبي 9كم.

وبلغت نسبة إنجاز مشروع صيانة الإشارات الضوئية على الطرق التابعة لوزارة الأشغال في مختلف مناطق الأردن 70% .

وبحسب البيانات فقد بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تقديم وتنفيذ أعمال الدهان الساخن على الطرق ضمن محافظات الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق)، 100%.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع تقديم وتوريد حواجز خرسانية في محافظات الوسط والشمال 50%.

وأوضحت أن نسبة الإنجاز في مشروع تقديم وتوريد شواخص مرورية إرشادية بمختلف أشكالها في محافظات الكرك الطفيلة وعجلون بلغت 100%.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وإدامة عمل الإشارات الضوئية، وهو مشروع استدامة أعمال الصيانة السنوية للإشارت الضوئية في مختلف المناطق لجهاز متحكم نوع S400، الدي يتطلب متابعة حثيثة من كوادر الصيانة وكادر الإشراف في الوزارة ومندوبين الأشغال في المحافظات، 17%.