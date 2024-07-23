10 إصابات بتدهور مركبة على اتوستراد عمّان الزرقاء

وطنا اليوم:قال النقيب سفيان العتوم من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثي سير، إحداهما كان لتدهور لإحدى المركبات على طريق اتوستراد عمان الزرقاء، نتج عنه 10 اصابات متوسطة، تم اسعافهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، أن الحادث الآخر كان لتصادم مركبتين على طريق المفرق الزرقاء، نتج عنه اصابة واحدة متوسطة، تم اسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ورفع المركبات عن حرم الشاره العام، واعادة فتح الطريق أمام حركة السير.

وبما يتعلق بالمخالفات الخطرة، قال العتوم إن الرادارات وكاميرات الرقابة قامت برصد سرعات جنونية على طرق خارجية، حيث تم رصد مركبة تسير على طريق الأزرق بسرعة من 90-161، وتم اجراء اللازم.

كما تم رصد مركبة أخرى على طريق الممر التنموي تسير بسرعة 100-163، وتم اجراء اللازم.

من جانبه قال الملازم أول محمد الدروبي من ادارة السير، إلى تعطل مركبة داخل نفق الملتقى باتجاه شارع النهضة، وجار العمل على رفعها حتى لا تتسبب باعاقة الحركة المرورية امام المركبات.

ونوه إلى تعامل الادارة مساء الأمس مع عدد من الحوادث المرورية، دون اصابات، وفقط اضرار مادية