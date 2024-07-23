كامالا هاريس تعلق على قرار بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي

وطنا اليوم_علقت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس على قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، واصفة الحملة بـ “الأفعوانية”.

وقالت هاريس في أول كلمة لها أمام مقر الحملة الديمقراطية في ولاية ديلاوير، يوم الاثنين: “خلال الأيام الـ 106 القادمة سنعرض قضيتنا على الشعب الأمريكي ونحن نعتزم الانتصار”.

وأضافت: “هذه كانت أفعوانية، ولدى كلنا الكثير من المشاعر المختلطة بهذا الشأن”، معبرة عن إعجابها بجو بايدن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن يوم الأحد الماضي عن قراره الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعرب عن دعمه لترشيح كامالا هاريس لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي.

وقد أعرب عدد من الديمقراطيين البارزين عن تأييدهم لهاريس.