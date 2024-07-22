الرئيس الكولومبي: يجب ألا ننسى “الإبادة الجماعية” بحق أطفال غزة

وطنا اليوم_قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، “يجب ألا تنسى الإنسانية الأطفال الذين عانوا من الإبادة الجماعية في غزة”.

وأوضح عبر منصة “اكس” (تويتر سابقا)، اليوم الإثنين، أنه “إذا تجاهلنا هذه الجريمة ضد الإنسانية، فسيكون أطفالنا هم من سيتم قصفهم”.

يذكر أن بيترو انتقد مرارا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كان آخرها حين قال “أنا غاضب جدا” حيال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب غزة يوم 13 من الشهر الجاري، والتي أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و6 شهداء، وإصابة 89 ألفا و818 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.