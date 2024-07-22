فورين بوليسي تكشف عن تراجع قبضة الأسد في السويداء ودرعا

وطنا اليوم:بعد أن بدا أنه انتصر على الثورة تظهر مؤشرات على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد تزعزعت سيطرته على بعض مناطق البلاد التي كان يظن أنه قد أحكم قبضته عليها خاصة درعا والسويداء في جنوب سوريا.

وفي الأصل فإن مناطق الأكراد في الشمال الشرقي ومناطق المعارضة المتحالفة مع تركيا في شمال البلاد، خارجة تماماً عن سيطرة النظام، ولكن في الجنوب بدأت سيطرة النظام تضعف بشكل لافت وتحديداً في محافظتي درعا والسويداء.

فقبل 6 أعوام، استولى النظام السوري على محافظة درعا الجنوبية، ذات الغالبية السنية المعروفة شعبياً لدى ملايين السوريين بأنها “مهد الثورة”.

ومثل هذا النصر العسكري لحظة محورية بالنسبة للرئيس السوري بشار الأسد، حسبما ورد في تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.

كانت السيطرة على درعا في يوليو/تموز 2018 هي المرة الأخيرة التي استولى فيها النظام على مساحة كبيرة من أراضي المعارضة، وذلك أظهر حصانته من العقاب أمام أعين العالم أجمع.

قبيل استيلاء النظام على درعا، تم تصنيف درعا على الورق على أنها “منطقة خفض التصعيد” بعد أشهر من الدبلوماسية الدولية المكثفة التي لعبت فيها الولايات المتحدة دوراً مركزياً.

وعلى الرغم من هذا الوضع المحمي، واصلت قوات النظام بمساعدة عسكرية روسية مكثفة محاصرة درعا؛ وقصفها لتحويلها إلى أنقاض. وبعد أسابيع من العنف الوحشي، أجبرها على الاستسلام.

وبسقوط درعا، تخلت واشنطن عن حلفائها في المعارضة الأكثر موثوقية بالنسبة لها، وهي الجبهة الجنوبية، وآنذاك نصح المسؤولون الأمريكيون المعارضة بالاستسلام.

منذ ذلك الحين، لم يكن وضع النظام في درعا موضع شك أبداً، حيث تراجع دور الدول المناهضة للنظام، وبدت بشكل منهجي، منهكة وغير مهتمة بسوريا.

ومنذ تلك اللحظة الحاسمة، بالنسبة للكثيرين، انتصر الأسد وانتهت الأزمة السورية، وتم احتواء آثارها.

في الحقيقة، لم “ينتصر” الأسد أبدًا، بل نجا فحسب، وذلك بفضل الدعم القوي المستمر من روسيا وإيران، ولكن أيضاً تراجع الاهتمام الدولي، حسب وصف تقرير المجلة الأمريكية.

وفي السنوات التي تلت ذلك، تبخر تماماً اهتمام العالم بالعمل على حل الأزمة في سوريا. وفي واشنطن اليوم، فإن مجرد اقتراح القيام بأي شيء آخر بشأن سوريا في دوائر صنع السياسة يثير صيحات غاضبة وضحكات ساخرة، وليس الاهتمام.

ومع ذلك، فإن الوضع في سوريا، من نواحٍ عديدة، أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى، حسب المجلة.

فهناك علامات واضحة ومستمرة على تعافي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”؛ وتجارة المخدرات الدولية المرتبطة بنظام الأسد بلغت قيمتها بمليارات الدولارات؛ والأعمال العدائية الجيوسياسية التي تشمل إسرائيل وإيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة مستمرة.

والآن، لم تكن قبضة النظام على المناطق الخاضعة لسيطرته أكثر ضعفاً وأقل إقناعاً من أي وقت مضى.

ويقدم جنوب سوريا مثالاً بارزاً. بعد 6 سنوات من قصف مهد الثورة وإخضاعها، بدأ حكم الأسد في الجنوب يتآكل.

وبينما كان الأسد وراعيه الروسي يعتزمان أن يجسد الجنوب سوريا المستقرة التي تم “تطهيرها” من المعارضين، كانت المنطقة هي الأكثر عدم استقرار في أي مكان في سوريا منذ عام 2018.

وكما وثقت “سوريا ويكلي”، قُتل ما لا يقل عن 47 شخصاً في محافظتي درعا والسويداء بين منتصف حزيران/يونيو ومنتصف تموز/يوليو 2024 وحدهما، في ظل سيل من الاغتيالات اليومية والكمائن والمداهمات والخطف وإعدام الرهائن. ودرعا على وجه الخصوص هي تجسيد للانفلات الأمني والفوضى.

وأصبح مقاتلو المعارضة السابقون وغيرهم من الفصائل المسلحة المحلية في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين الخاضعتين لسيطرة النظام أكثر جرأة في تحدي انتهاكات النظام في الأسابيع الأخيرة.

وفي الفترة من منتصف يونيو/حزيران إلى منتصف يوليو/تموز، قام مقاتلون مسلحون – معظمهم من المعارضة السابقة – باختطاف ما لا يقل عن 25 ضابطاً عسكرياً سورياً انتقاماً من اعتقال النظام التعسفي للمدنيين في مناطقهم. وقد تم بعد ذلك استخدام الرهائن بنجاح كوسيلة ضغط لإجبار النظام على إطلاق سراح المعتقلين المدنيين. لم يحدث من قبل مثل هذا التحدي للنظام بشكل مستمر وإجباره على الخضوع.

أما الفصائل المسلحة المحلية، التي تعتبر على الورق “متصالحة”، فقد بدأت الآن أيضاً في شن هجمات مباشرة على نقاط التفتيش والمباني العسكرية التابعة لنظام الأسد رداً على الانتهاكات.

على سبيل المثال، عندما تم اعتقال امرأة سورية من بلدة إنخل في درعا أثناء محاولتها تجديد جواز سفرها في دمشق في 10 تموز/يوليو، شن مقاتلو المعارضة السابقون في إنخل هجمات منسقة على ثلاث نقاط تفتيش تابعة للنظام ومقر المخابرات المحلية. وعندما ردت قوات النظام بإطلاق النار، بما في ذلك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية، نصب المقاتلون المحليون كميناً لمركبة مدرعة تابعة للنظام وصلت كتعزيزات، ودمروها بالقذائف الصاروخية. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أُطلق سراح المرأة.

في السويداء.. ضباط النظام يُغتالون وقواته تتراجع عن نقاط التفتيش التي أسستها

وفي محافظة السويداء المجاورة، حيث نظم السكان المحليون أكثر من 330 يوماً من الاحتجاجات المتتالية للمطالبة بإسقاط الأسد، أنشأت قوات النظام بشكل غير متوقع نقطة تفتيش أمنية جديدة عند المدخل الرئيسي لعاصمة المحافظة في 23 يونيو/حزيران.

وفي غضون ساعات، تم اعتقال ما لا يقل عن ستة وكانت الفصائل المسلحة المحلية قد حشدت وشنّت هجمات على مواقع النظام، وانخرطت في قتال عنيف دام 48 ساعة استقطب تعزيزات النظام من دمشق.

وبحلول 25 حزيران/يونيو، اضطر النظام إلى التراجع، وتحوّلت نقطة التفتيش شديدة التحصين إلى موقع بدون سلطة محلية.

كان مثل هذا التحدي المباشر لسياسة النظام الأمنية ملحوظاً، خاصة بالنسبة للمحافظة ذات الغالبية الدرزية التي لم تقع أبدًا تحت سيطرة المعارضة.

وقد أثار هذا الحادث قدراً كبيراً من الاهتمام الإقليمي، وسلط الضوء على تراجع النظام.

وهذا قد يفسر سبب اغتيال أحد أبرز قادة الجماعات المسلحة المناهضة للنظام في السويداء، والذي قاد العديد من الهجمات المذكورة أعلاه، في منزله فجر يوم 17 يوليو/تموز. حيث تلقى رصاصة في رأسه عبر نافذة غرفة معيشته على يد قاتل مأجور مزود بكاتم صوت. وكانت زوجته في منزلهم، لكنها لم تسمع إطلاق النار قط.

المسلحون يعدمون عملاء مخابرات النظام بعد اعترافهم أمام الكاميرات

خلال نفس الفترة الزمنية الممتدة على مدار الشهر، اختطفت الجماعات المسلحة المحلية في جنوب سوريا أيضًا أربعة من عملاء مخابرات النظام متهمين بارتكاب مجموعة متنوعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتعذيب والجريمة المنظمة. تعرض الأربعة جميعاً للتعذيب، وأجبروا على الاعتراف بجرائمهم أمام الكاميرا، ثم أُعدموا، ثم نُشرت مقاطع فيديو اعترافاتهم محليًا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

علاوة على ذلك، اغتيل اليد اليمنى لرئيس المخابرات العسكرية سيئ السمعة في درعا، لؤي العلي، في قلب عاصمة المحافظة في 13 يوليو/تموز. وبحسب ما ورد، أشرف الهدف، المعروف باسم أبو لقمان، على ما يقرب من عقد من التعذيب في أكبر منشأة لاحتجاز المعتقلين والاستجواب في درعا.

تقدم مثل هذه المشاهد لمحة عن الواقع الحقيقي لحكم النظام في العام الرابع عشر من الأزمة السورية.

فالأسد لا يعزز سلطته بل تبدو أنها تنهار، حسب المجلة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، يتواصل فشل النظام في جهوده المتقطعة لتحدي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المتجدد.

وفي الشهر الماضي وحده، قُتل ما لا يقل عن 69 من أفراد قوات أمن النظام في هجمات شبه يومية لتنظيم داعش عبر الصحراء الوسطى في سوريا. ويأتي ذلك وسط “عملية تطهير” يقوم بها النظام ضد الجماعة الجهادية منذ شهر.

وفي الوقت نفسه، توفيت مستشارة الأسد الكبيرة لونا الشبل في 3 يونيو/حزيران في حادث سيارة غامض يعتقد البعض أنه كان عملية داخلية، في حين قُتل محمد براء قاطرجي، العمود الفقري لاقتصاد النظام، في غارة جوية إسرائيلية في 15 يونيو/حزيران.

على الرغم من شهرته بالقمع إلا أن النظام لا يبذل أي جهد للقضاء على المعارضة، ويبدو أن شعب جنوب سوريا قد فاض به الكيل.

فمن الانتفاضة الشعبية التي استمرت قرابة عام في السويداء إلى الاتجاه الأخير للمقاتلين المحليين لتحدي انتهاكات النظام والسياسة الأمنية بشكل مباشر، لا يبدو هذا وكأنه أزمة تم حلها، بل هي أزمة تتطور وربما تتصاعد مرة أخرى.