بعد اعتزام هاريس الترشح.. الديمقراطيون يجمعون أكبر قدر من التبرعات في 2024

وطنا اليوم:تمكن الحزب الديمقراطي تسجيل أكبر عملية جمع تبرّعات ليوم واحد في 2024، مساء الأمس، حسبما أعلنت مجموعة “أكت بلو” المسؤولة عن جمع التبرّعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب.

ويأتي ذلك تزامنا مع سحب الرئيس جو بايدن ترشّحه ودعمه نائبته كامالا هاريس للخوض في السباق الرئاسي القادم.

وأعلنت المجموعة، التي تسهل جمع التبرعات عبر الانترنت للمرشحين الديمقراطيين، أنه “حتى الساعة 21,00 (01,00 ت غ)، جمع المؤيّدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر آكت بلو بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وجاء في البيان أن الأحد أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024.