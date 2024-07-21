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عوجان والحجاج يعلنان تشكيلة قائمة تحالف البناء

21 يوليو 2024
عوجان والحجاج يعلنان تشكيلة قائمة تحالف البناء

وطنا اليوم_اعلن أمين عام حزب البناء الوطني د. بركات عوجان ، وأمين عام حزب البناء والعمل ، 

د. زياد الحجاج، تشكيلة قائمة تحالف البناء ، التي سيخوض التحالف الانتخابات النيابية المقبلة على أساسها .

وتضم القائمة التي يرأسها الحجاج نخبة من القامات الوطنية والحزبية من أبناء الوطن ، وممثلة لكافة مناطق ودوائر المملكة ، كما تمثل القطاع النسائي والشبابي.

وتاليا تشكيلة القائمة :

د. زياد محمد حمدان الحجاج

السيد محمود جميل خلف الفراهيد

د. نور خالد موسى المشاقبة

السيد ماجد محمود فياض الخطاب

السيد حسين حسين عواد الشياب

د.منال هاني حسن قطيشات

السيد عبدالله فياض حمود العظمات

عماد سلمان العايد الدعجة

السيد جمال عبد الفتاح محمدالجغبير

السيد نورالدين فيصل شريف العبوشي

ليث عيسى احمد الصمادي

د.عبدالحليم محمد مفضي الزعبي

الصحفي جمال محمد رشيد خليفة

المهندس اياد خالد سليمان البواليز

سميرة محمد صالح القراسمة

عبد الاله عبد الله امين الجغبير

جهاد ابراهيم فياض عبيدات

السيدة هيام عرفات عبد النبي العمري

عبدالله زيد محمد الوريكات

السيد محمد وليد محمد حماد

نداء عبد المجيد محمد بيدس

ياسمين سعود طلب ابو سيلة

السيد يزن اسماعيل حسن الجريري

السيد عوض محمد حسن هديب

السيد احمد ابراهيم احمد الصوافطة

السيد محمد عبدالمعطي محمد الشخانبة

احمد مصطفى احمد خبيزان

محمد يوسف خليل الاسلوطي

احمد طلعت عبد القادر باكير

محمد وليد سعيد القاق

عليا عبدالمهيمن شكري التميمي

السيد مروان سليم الجبعي


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