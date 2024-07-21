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بايدن يعلن تنحيه عن السباق الرئاسي

21 يوليو 2024
بايدن يعلن تنحيه عن السباق الرئاسي

وطنا اليوم_قرر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد، الانسحاب من الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن: سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي.

أنهى بايدن محاولته لخوض انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة كارثية أثارت الشكوك في مدى لياقته لخوض أربع سنوات أخرى في المنصب.

ويأتي القرار بعد تصاعد الضغوط من حلفاء بايدن الديمقراطيين للتنحي بعد مناظرة 27 يونيو، والتي تراجع فيها الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، وغالبًا ما أعطى إجابات لا معنى لها.

يعتزم بايدن إكمال الفترة المتبقية من ولايته في منصبه، والتي تنتهي ظهر يوم 20 يناير 2025.

وكتب بايدن في منشور على موقع إكس: ””لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. رغم أنني كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي”.

لم يلقِ بايدن دعمه على الفور خلف نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة المفضلة للحزب للترشح في مؤتمره في أغسطس.


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