كناكرية : الصندوق مهتم بالدخول في المشاريع المجدية كالناقل الوطني

وطنا اليوم:اعتبر رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، الأحد، أن الاستثمار في مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعول عليه الأردن لسد احتياجاته المائية المتزايدة “مجدٍ”، مؤكدا اهتمام الصندوق في الدخول في المشروع الضخم.

وقال كناكرية: “الصندوق مهتم بالدخول في المشاريع المجدية ونعتبر مشروع الناقل الوطني مشروعا وطنيا ومجديا من الناحية الاستثمارية للصندوق”، موضحا: “أبدينا الاهتمام وأرسلنا رسائل الاهتمام للدخول في هذا المشروع” الذي قد تصل كلفته إلى 3.5 مليارات دينار.

“الصندوق مهتم في الدخول في أي مشاريع وطنية ذات عائد وعلى رأسها المشروع الناقل الوطني”، وفق كناكرية.

ونمت أرباح صندوق استثمار أموال الضمان خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 514 مليون دينار مقارنة مع 447 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أفاد كناكرية.

وتأسس الصندوق عام 2003 بموجودات تبلغ 1.6 مليار دينار لكنها قفزت بنحو 13.5 مليار دينار خلال 21 عاما. وارتفعت موجودات الصندوق لتصل إلى 15.5 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 14.8 مليار نهاية العام الماضي.

كناكرية تحدث عن دراسة الصندوق لفرص استثمارية عدة واعدة في قطاعي التعدين والعقار، مشيرا إلى العمل على إقامة مشاريع في العقبة