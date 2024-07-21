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فيروس خطير ونادر يهدد سكان غزة

21 يوليو 2024
فيروس خطير ونادر يهدد سكان غزة

وطنا اليوم:وجود فيروس شلل الأطفال النوع الثاني و الذي اعلن عن العثور عليه في عينة من مياه الصرف الصحي في غزة و هو الذي صنف على انه وباء منقرض منذ 2015، معناه انه موجود بين السكان، حيث انه فيروس معوي ينتقل عن طريق الطور البرازي الفموي اي عن طريق تناول طعام او شراب ملوث بالفيروس الذي يخرج مع براز المريض او مع الرذاذ الناتج عن العطس او السعال و الذي بالطبع يصل لمياه الصرف الصحى او للاسطح، هذا ناقوس خطر يجب أخذه بالحسبان، طبعا في ظل نقص التطعيمات و النظافه و الازدحام و تضرر شبكات الصرف الصحى، هذا المرض قادر على اصابه جهاز العصب المركزي مسببا شللا لا يمكن الشفاء منه، او الوفاة. يتكاثر في الامعاء في غضون ساعات قليله و ربما يظهر بلا اعراض او باعراض خفيفه تشبه اعراض الانفلونزا. هذا الفيروس لا يستطيع البقاء خارج الجسم لفترة طويله فإذا لم يستطيع الوصول لشخص لم يحصل على التطعيم فيصيبه يموت خلال فترة قصيرة. يمكن تفاديه بالتطعيم و لا يمكن علاجه. في حالات كثير يصاب به الاطفال دون ظهور اعراض و لكنهم قادرين على نقل العدوى. مما لا شك فيه ان الازدحام الشديد في مخيمات النزوح مع انعدام شبه كامل للصرف صحي و مياه شرب نظيفه غير ملوثة، بالاضافه الى انعدام او النقص الكبير في مستويات الرعايه الصحيه بما فيها التطعيمات، تراكم الاف اطنان القمامة في شوارع اماكن النزوح ناهيك عن عدم مستوى كاف من الوعي و المعرفه بين النازحين كلها عوامل ساعدت و تساعد على انتشار العديد من الأمراض المعديه بما فيها شلل الاطفال.
د. زهير دردونة


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