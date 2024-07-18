خرفان يكرم المفوض العام للأونروا و المشاركين في حملة النظافة في مخيم البقعة

وطنا اليوم:قام المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم بتكريم عددا من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني خلال حفل اختتام حملة النظافة في مخيم البقعة والتي نظمت بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية ” الاونروا” ولجنة خدمات المخيم وشارك فيها عددا من مؤسسات المجتمع المدني في المخيم

كما كرم خرفان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الذي حضر جانبا من الحفل بعد زيارته لعدد من منشآت الأونروا في المخيم

وتقدم خرفان بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة والتي رسخت مبدأ المسؤولية المجتمعية وكان لها أثر كبير للوصول إلى مخيم يتمتع ببيئة سليمة ونظيفة مؤكدا ضرورة الاستمرار في مثل هذه المبادرات التي تنم عن شعور بالمسؤولية من ابناء المخيم .