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جيش الاحتلال : قضينا على حسن علي مهنا

منذ 11 ثانية
جيش الاحتلال : قضينا على حسن علي مهنا

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه اغتال القيادي البارز في حزب الله اللبناني من وحدة الهندسة، حسن علي مهنا، في غارة جوية على منطقة مريمين جنوبي لبنان.
وأضاف جيش الاحتلال في بيان، أن حسن علي مهنا، لعب دورا في تخطيط وتنفيذ ما اسماها عمليات إرهابية متنوعة ضد إسرائيل، خصوصا بعد أحداث الـ 7 من أكتوبر والغزو البري لقطاع غزة.
ونعت “المقاومة الاسلامية ” في بيان ، “بمزيد من الفخر والإعتزاز،الشهيد المجاهد حسن علي مهنا “أبو هادي” مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة جبال البطم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.
وفي المقابل، أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس، أن مقاتليه قصفوا تجهيزات تجسسية في عدة مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، بينما واصل الاحتلال قصف عدة مناطق جنوب وشرق لبنان.
وأضاف حزب الله في بيان، إن عناصره قصفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع “حدب يارين” بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.


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