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المئات من موظفي الصحة يطالبون الحكومة معادلة شهاداتهم وتعديل اوضاعهم الوظيفية

منذ 6 ثواني
المئات من موظفي الصحة يطالبون الحكومة معادلة شهاداتهم وتعديل اوضاعهم الوظيفية

وطنا اليوم: طالب المئات من موظفي وزارة الصحة اممن أكملوا دراستهم الجامعية بالدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا وأتموا جميع متطلبات الجامعة واجتازوا امتحانات ديوان الخدمة المدنية بنجاح الحكومة ووزارة الصحة والخدمة المدنية اعتماد شهاداتهم وتعديل اوضاعهم الوظيفية.

واشاروا ان الوزارة وديوان الخدمة المدنية رفضوا اعتماد شهاداتهم ومعادلتها اسوة بزملائهم .

واشاروا الى ان تقديم طلباتهم تعديل اوضاعهم الوظيفية وشهاداتهم كانت قبل اقرار نظام الموارد البشرية الجديد والخدمة المدنية ولكن دون جدوى مما ضيع الفرصة عليهم وسط غياب للعدالة .

وقالوا : لقد تعبنا وسهرنا وكرسنا وقتنا ومالنا من أجلها، لتحسين اوضاعنا الوظيفية والنهوض بمؤسساتنا وتحسين جودة خدماتها بما تعلمناه من اساتذتنا في الجامعات ولكن تصم الحكومة اذانها لشكوانا.


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