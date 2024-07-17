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روسيا: مستعدون للعمل مع أي رئيس ينتخبه الأميركيون

منذ 53 ثانية
روسيا: مستعدون للعمل مع أي رئيس ينتخبه الأميركيون

وطنا اليوم _

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أميركي ينتخبه الشعب ويعتزم الانخراط في “حوار عادل يحترم الطرفين”.

وأشار إلى أنه خلال حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان هناك حوار على الرغم من العقوبات الأميركية على موسكو.

وقال لافروف أثناء مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، عقب مشاركته في اجتماعات مجلس الأمن الدولي: “لقد تحدث (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن هذا الأمر أكثر من مرة: سنعمل مع أي رئيس أميركي، سنكون مستعدين للعمل مع أي رئيس أميركي ينتخبه الشعب الأميركي، ويكون مستعداً لإجراء حوار قائم على المساواة والاحترام المتبادل”.

 


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