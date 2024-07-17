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الحجز على أموال عائلة اقتصادية كبيرة ومرموقة في الأردن

منذ 57 ثانية
الحجز على أموال عائلة اقتصادية كبيرة ومرموقة في الأردن

وطنا اليوم:بدات بنوك محلية اليوم الاربعاء تنفيذ اجراءات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ‏لعائلة اقتصادية كبيرة ومرموقة تعمل في المجال التجاري.‏
ووفق مصادر فان العائلة التي تعمل في مجال تجارة المواد التموينية (الحبوب ) ‏بالجملة، تواجه مجموعة من القضايا المالية التي رفعت عليها منذ فترة من قبل البنوك، التي ‏نجحت اخيرا في الحصول على قرارات قضائية بتنفيذ الحجز.‏
‏وكانت قد عصفت بالمجموعة التي يملكها عدد من الاشقاء منذ عام 2019 الكثير من ‏الازمات الاقتصادية، ادت الى انسحاب احدهم منها.‏


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