وطنا اليوم:بدات بنوك محلية اليوم الاربعاء تنفيذ اجراءات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعائلة اقتصادية كبيرة ومرموقة تعمل في المجال التجاري.
ووفق مصادر فان العائلة التي تعمل في مجال تجارة المواد التموينية (الحبوب ) بالجملة، تواجه مجموعة من القضايا المالية التي رفعت عليها منذ فترة من قبل البنوك، التي نجحت اخيرا في الحصول على قرارات قضائية بتنفيذ الحجز.
وكانت قد عصفت بالمجموعة التي يملكها عدد من الاشقاء منذ عام 2019 الكثير من الازمات الاقتصادية، ادت الى انسحاب احدهم منها.
الحجز على أموال عائلة اقتصادية كبيرة ومرموقة في الأردن
وطنا اليوم:بدات بنوك محلية اليوم الاربعاء تنفيذ اجراءات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعائلة اقتصادية كبيرة ومرموقة تعمل في المجال التجاري.