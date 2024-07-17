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ضبط سائق حوّل الصفر إلى 8 باستخدام تِب

منذ 12 ثانية
ضبط سائق حوّل الصفر إلى 8 باستخدام تِب

وطنا اليوم:قال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام إن كوادر الإدارة تمكنت من ضبط مركبة عمومية على الطريق الصحراوي أمس الثلاثاء، تلاعب سائقها بلوحات الأرقام الأمامية والخلفية.
وأضاف الحمود في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام، أن سائق المركبة تعمد تغيير الرقم الصفر إلى 8 باستخدام لاصق “تِب”، مشيرا إلى أنه جرى ضبط السائق والمركبة وتسليمهما لأحد المراكز الأمنية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.
وفي سياق آخر، وقع حادث تدهور على طريق الأزرق الزرقاء أمس الثلاثاء، نتج عنه إصابة 4 أشخاص تنوعت إصابتهم بين المتوسطة والخفيفة، جرى نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم، بحسب الحمود.
ودعت إدارة الدوريات الخارجية إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة التي تسبب كوارث مرورية.


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