صندوق المعونة الوطنية يعقد دورة تدريبية لضباط ارتباط الإعلام

وطنا اليوم_عمان – عقد صندوق المعونة الوطنية دورة تدريبية مخصصة لضباط ارتباط الإعلام في الصندوق، بهدف تعزيز مهاراتهم في التواصل الفعال والتعامل مع وسائل الإعلام بشكل محترف. استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام، وشارك فيها أكثر من 20 ضابطًا من مختلف فروع الصندوق.

وتأتي هذه الدورة في إطار سعي صندوق المعونة الوطنية إلى تعزيز قدرات موظفيه في مجال الإعلام والتواصل، وضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور. وشملت الدورة عدة محاور رئيسية، من بينها مهارات الاتصال الإعلامي، وكيفية صياغة الرسائل الإعلامية بوضوح وفعالية، بالإضافة إلى كيفية توجيه الرسائل بما يتناسب مع مختلف وسائل الإعلام.

كما تم خلال الدورة إرشاد الضباط حول كيفية التعامل مع الصحفيين والمراسلين، وإدارة المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية. وتضمن التدريب أيضًا كيفية إدارة الأزمات الإعلامية والاستجابة بسرعة وفعالية للمواقف الطارئة، بالإضافة إلى تعليم الضباط كيفية تحليل التغطية الإعلامية وفهم الاتجاهات الإعلامية المتعلقة بعمل الصندوق.

وفي إطار التطورات التكنولوجية، ركزت الدورة على تعزيز مهارات الضباط في استخدام الأدوات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات والتواصل مع الجمهور. وتم تدريبهم على كيفية الاستفادة من هذه الأدوات في تعزيز حضور الصندوق على الإنترنت والتفاعل مع المواطنين بفعالية.

وأكد المدير العام لصندوق المعونة الوطنية، على أهمية هذه الدورة في بناء قدرات ضباط ارتباط الإعلام، مشيرًا إلى أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في تعزيز شفافية العمل الحكومي وزيادة الوعي بدور الصندوق في تقديم الدعم للفئات المستحقة. وأعرب عن ثقته بأن هذه الدورة ستسهم في تحسين التواصل مع وسائل الإعلام والجمهور، مما يعزز صورة الصندوق ودوره في المجتمع.

وأضاف أن صندوق المعونة الوطنية ملتزم بتطوير كفاءات موظفيه من خلال تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية، التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتعزيز قدرات التواصل الإعلامي، بما ينعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقد أبدى المشاركون في الدورة رضاهم عن المحتوى التدريبي، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتاحها لهم الصندوق لتطوير مهاراتهم الإعلامية، مؤكدين استعدادهم لتطبيق ما تعلموه في عملهم اليومي لتحسين جودة التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام.