قفزة جديدة في أسعار الذهب بالأردن.. عيار 21 بـ50 دينارا

وطنا اليوم:سجل غرام الذهب عيار 21 سعرا قياسيا محليا ليبلغ 50 دينارا، وفق تسعيرة ثانية صادرة الثلاثاء، عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب النشرة، فإن سعر غرام الذهب لعياري 24 و18 سجلا سعرا بلغ 57.5 دينارا و44.5 دينارا على التوالي.

وكانت التسعيرة الأولى الصادرة الثلاثاء، أفادت بأن سعر غرام الذهب عيار 21 وصل إلى 49.3 دينارا.

وسجلت أسعار الذهب عالميا مستوى قياسيا للمرة الأولى على الإطلاق لتتخطى 2460 دولارا للأونصة.