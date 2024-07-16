الضمان: 4420 متقاعدة حصلن على زيادة الإعالة

وطنا اليوم:أفادت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن زيادة الإعالة تصرف لصاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر عن ثلاثة أشخاص فقط في الحد الأعلى ممن يعيلهم شريطة إبلاغ المؤسسة بذلك.

وكشفت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن عدد المتقاعدات الحاصلات حاليا على زيادة الإعالة على رواتبهن التقاعدية وصل إلى 4420 متقاعدة.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للإناث الحاصلات على زيادة الإعالة من أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر سواء من الذكور والإناث وصل إلى 334 ألفا و565 معالة فعالة حاليا.

وبينت المؤسسة أن هذه الزيادة تستحق لكل من الأبناء الذكور الذين لم يكملوا سن 23 سنة باستثناء من لديه عجز كلي بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، إضافة إلى البنات من غير المتزوجات واللاتي لا يعملن، وكذلك المطلقات والعازبات والأرامل، كما يستفيد من تلك الزيادة أيضا الإخوة والأخوات وأبناء صاحبة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو الغائب أو المطلقة في حال وفاة طليقها شريطة إثبات ذلك بوجود حجة إعالة، موضحة أن زوج صاحبة راتب التقاعد يستفيد من صرف زيادة الإعالة شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة، بالإضافة إلى الوالدين اللذين يتولى المتقاعد إعالتهما شريطة إثبات ذلك بحجة إعالة.

وأوضحت المؤسسة أن شروط صرف زيادة الإعالة على الراتب التقاعدي تتمثل في الحالات التالية: أن لا يوجد متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن المعال نفسه، وأن لا يتقاضى المعال أجرا عن عمل أو دخلا من مهنة أو راتب تقاعد أو راتب اعتلال باستثناء زوجة المتقاعد فيستحق عنها الإعالة دون أي شرط.

وحول آلية الصرف بينت المؤسسة أنه يصرف عن المعال الأول زيادة على الراتب التقاعدي للمعيل بنسبة 12 بالمئة من ذلك الراتب وبحد أدنى 10 دنانير وحد أعلى 100 دينار، ويصرف عن المعال الثاني والثالث بنسبة 6 بالمئة عن كل منهما من الراتب التقاعدي وبحد أدنى 10 دنانير وحد أعلى 25 دينارا