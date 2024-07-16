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1.5 مليار دولار حوالات المغتربين خلال 5 شهور

منذ 3 ثواني
1.5 مليار دولار حوالات المغتربين خلال 5 شهور

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر أيار من عام 2024 بنسبة 2.8% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023 لتبلغ 304.9 مليون دولار.
وفي ضوء ذلك، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 3.7% لتبلغ ما مقداره 1,451.4 مليون دولار، وذلك بالمقارنة 1,399.7 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.


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