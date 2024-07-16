الشوبكي يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات بالاردن

وطنا اليوم: خاص – كشف الباحث الاقتصادي في شؤون الطاقة عامر الشوبكي عن ان الحكومة تتقاضى ضريبة تم فرضها على المشتقات النفطية منذ منتصف العام 2019 نحو سبعة دنانير و40 قرشا على تنكة البنزين 90 وتتقاضى 11 دينار ونصف على تنكة البنزين 95 وثلاث دنانير و30 قرشا على تنكة الديزل علما ان التنكة تحتوي 20لتر .

واضاف الشوبكي ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية يفرض على الحكومة مراجعة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية نظرا لما تشكله من اعباء مستمرة ومتزايدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين .

ورجح الشوبكي ارتفاع اسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل بواقع قرشين ونصف على لتر البنزين 90 و95 وقرش ونصف على لتر الديزل في ظل استمرار اسعار خام برنت عند 84 دولار لكل برميل حتى نهاية الشهر .

وبين الشوبكي ان اسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعا خلال الاسبوعين الاولين من الشهر الحالي بسبب الاوضاع الجيوسياسية والاضطرابات التي يشهدها الاقليم اضافة الى زعزعة الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة بعد محاولة اغتيال مرشح الرئاسة ترامب الفاشلة، وهي عوامل طغت في التأثير على اساسيات السوق من العرض والطلب .