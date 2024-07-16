أورنج الأردن توقع اتفاقية مع Proparco لتوحيد جهودهما لدعم المشهد الرقمي في الأردن

وطنا اليوم:تمثل أكاديميات أورنج للبرمجة مساحة تعليمية هامة تهدف إلى بناء المهارات البرمجية للشابات والشباب بوصفها من أهم المجالات الرقمية الحديثة. في هذا السياق، أبرمت أورنج الأردن اتفاقية شراكة استراتيجية مع Proparco، الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، ستقدم بموجبها دعماً مالياً بقيمة مليون يورو وذلك بهدف تعزيز عمل أكاديميات البرمجة بالإضافة إلى الجهود الهادفة إلى تنفيذ رؤية الشمول الرقمي.

وعقد حفل التوقيع في قرية أورنج الرقمية في عمان حيث وقع الاتفاقية عن أورنج الأردن رئيسها التنفيذي، فيليب منصور وعن Proparco السفير الفرنسي في الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، ستتضافر جهود الطرفين من خلال مشروع أكاديمية أورنج للبرمجة لزيادة عدد الشابات والشباب من المبرمجين في 4 محافظات أردنية تشمل الزرقاء والعقبة وإربد والبلقاء، بهدف إثراء معارفهم الرقمية، وتوفير تدريب لأجل التوظيف، وبالتالي تعزيز فرصهم في سوق العمل.

وثمن الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن فيليب منصور هذه الشراكة التي تندرج ضمن الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الشركة لتوسيع نطاق الجمهور المستهدف من برامجها وخصوصاً أكاديمية البرمجة التي تضع الطالبات والطلاب على طريق النجاح المهني من خلال تنمية مهاراتهم في مجال لغات البرمجة التي تحظى بأهمية متزايدة في سوق العمل.

من جهته أعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط في Proparco سيبستيان فلوري عن فخره بالتعاون مع أورنج الأردن لدعم المبادرات التي تنفذها بهدف تمكين الشابات والشباب في الأردن، حيث شكلت شهادات المشاركين خلال حفل التوقيع في قرية أورنج الرقمية مصدراً للإلهام ودليلاً على النتائج الإيجابية لهذه البرامج والمبادرات. وانطلاقاً من دورها كشركة متخصصة في تمويل القطاع الخاص، تلتزم Proparco بتقليص الفجوات المتمثلة في انعدام المساواة في الفرص. من هنا، تأتي برامج الابتكار والتدريب المهني التي تقدمها أورنج في مراكزها الرقمية لتتيح الفرصة للشابات والشباب للانضمام إلى سوق العمل الأمر الذي تعزز من خلاله النمو في القطاع الرقمي على المستوى الوطني ما يصب في دورها الإقليمي الرائد.

ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين الطرفين يشمل كذلك، تقديم الدعم للمساهمة في ضمان الوصول إلى خدمات الإنترنت عبر شبكات الفايبر في جميع المحافظات الأردنية. ولتحقيق هذه الرؤية، وقع الطرفان اتفاقية أخرى بقيمة 15 مليون دولار ستقدم من خلالها Proparco دعماً مالياً لشركة الاتصالات الأردنية – أورنج الأردن لدفع مساعيها الهادفة إلى توسيع نطاق تغطية شبكة الفايبر الخاصة بها قدماً.