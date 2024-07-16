الهواري يطّلع على واقع الخدمات الصحية في مستشفى الكرك الحكومي

وطنا اليوم:اطّلع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مستشفى الكرك الحكومي والاحتياجات اللازم توفرها ضمن الامكانات المتاحة.

جاء ذلك على هامش اللقاء التواصلي الذي أجراه الفريق الوزاري مع المسؤولين التنفيذيين أمس الاثنين في محافظة الكرك بهدف الوقوف على ما انجز من مشاريع في قطاعات الصحة والسياحة والأشغال العامة، والذي أكد خلاله الوزير الهواري على أن وزارة الصحة تسير وفق خطة منهجية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في مختلف أنحاء المملكة، وأنه تم إدخال محافظة الكرك على منحة الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل بعض المراكز الصحية المتهالكة وصولا إلى رفع كفاءة هذه المراكز.

وجال الوزير في اقسام المستشفى والتقى بالكوادر الصحية فيه، وأكد على ضرورة الاستمرار بالارتقاء بجوده الخدمات الصحية للمستشفى.

وأشار إلى أهمية التعاون الحالي مع جامعه مؤته والخدمات الطبية الملكية وتبادل الخبرات معهم وانعكاس هذا التعاون على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن في محافظة الكرك وإقليم الجنوب وتحقيق رضاه عن هذه الخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن المستشفى شهد نقله نوعية في السنوات الأخيرة وتعددا نوعيا في الاختصاصات الطبية بعد تحويله إلى مستشفى تعليميّ بناء على اتفاقية التعاون الموقعة مع جامعة مؤتة وفتح آفاق التعاون مع الخدمات الطبية الملكية لإيصال خدمات أفضل للمواطنين من خلال تحقيق التكاملية في البنى التحتية والموارد البشرية وتفعيل وحدة القسطرة الطبية في المستشفى لتعمل على مدار أيام الأسبوع.