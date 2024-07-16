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مصر تعلن القبض على مرتكب واقعة فيصل

منذ ساعة واحدة
People buy food in a popular market underneath a sign that reads "We are all one, Under the auspices of Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi" in Cairo, Egypt, March 6, 2024. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، إلقاء القبض على مخترق شاشة إعلانات في أحد المراكز التجارية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث تم عرض فيديو ينتقد ويتهكم على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين.
وقالت الوزارة في بيان: “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة”.
وذكر البيان أن مرتكب الواقعة فنى شاشات إلكترونية، وأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضافت الوزارة أنه “اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج”، بحسب البيان.
ودأبت سلطات الأمن المصرية على توجيه اتهامات بمحاولة زعزعة أمن البلاد لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية منذ أكثر منذ 10 سنوات، وذلك بعد إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة إثر تظاهرات شعبية حاشدة في 2013.
وعندما تم عرض الفيديو الذي وصف السيسي بأنه “قاتل” بشكل مباشر، توقف الكثير من المارة حولها ليلتقطوا فيديوهات على هواتفهم المحمولة، في حادث بدا نوعا من المعارضة، في وقت تمنع فيه السلطات المصرية أي شكل من أشكال التظاهر والاحتجاج.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع، بعد يومين من الدعوات للتظاهر تحت ما سمي بـ”ثورة الكرامة” بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وذكرت تقارير أن سلطات الأمن انتشرت بشكل كثيف وسارعت لإغلاق الشارع وقطع الكهرباء عنه واعتقال عدد من المارة بشكل عشوائي، بحسب ما أفادت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”.


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