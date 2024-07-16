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فقدان طاقم ناقلة نفط انقلبت قبالة ساحل عمان

منذ ساعة واحدة
Crude oil tanker Otis delivers crude oil for Dangote Refinery in Lagos, Nigeria December 9, 2023. REUTERS/Seun Sanni

وطنا اليوم:قال مركز الأمن البحري العماني، الثلاثاء، إن ناقلة النفط برستيج فالكون، التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ميناء الدقم، مشيرا إلى أن البحث عن طاقم الناقلة المفقود لا يزال جاريا.
وكانت الناقلة تقل على متنها طاقماً مكوناً من 16 فرداً، 13 من الجنسية الهندية، و3 سريلانكيين.
وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن، أن وجهة الناقلة كانت عدن في اليمن.
ولم يحدد مركز الأمن البحري التابع لوزارة الدفاع العمانية سبب الحادث. ولم يعرف إن كان الحادث تسبب بتسرب نفطي.
وفي بيان عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، أشار المركز إلى “انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر وذلك على بعد 25 ميلاً بحرياً جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم” الساحلية، يوم الاثنين.
وأوضح أنه “قد تم تفعيل عملية (بحث وإنقاذ) بالتنسيق مع الجهات المعنية” من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأوضحت بيانات الشحن أن السفينة المنكوبة ناقلة منتجات نفطيةطولها 117 مترا وصنعت في عام 2007. وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بعد ظهر الثلاثاء، أن السلطات العمانية أجرت عملية بحث وإنقاذ في مكان الحادث بالتنسيق مع سلطات بحرية.
ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لعمان قرب مشاريع تعدين النفط والغاز الرئيسية في السلطنة بما في ذلك مصفاة نفط كبرى تشكل جزءا من منطقة الدقم الصناعية الشاسعة، أكبر مشروع اقتصادي منفرد في عمان.


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