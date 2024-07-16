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طلال أبو غزالة يصاب بوعكة صحية

منذ 10 ثواني
طلال أبو غزالة يصاب بوعكة صحية

وطنا اليوم:أعلن رجل الأعمال الأردني طلال ابو غزالة تعرضه لكسر في عظم الفخذ جراء سقوطه عن كرسي داخل فندق، الأمر الذي استوجب نقله إلى المستشفى.
وقال ابو غزالة في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في انستغرام، إنه أجريت له عملية جراحية استوجبت وضع سيخ فولاذي في الفخذ الأيسر، وقد تمت العملية بنجاح داخل أحد مستشفيات بيروت.
وأضاف ابو غزالة أنه يؤمن بمبادئه أن وراء كل نقمة نعمة علينا البحث عنها لنكتشفها، مشيرا إلى أن النعمة في هذه النقمة هي أنه الآن يحمل سلاحا مرخصا إلى الأبد في ساقه يستطيع سله عند الحاجة دفاعا عن نفسه، مما يشعره بمزيد من القوة والثقة بالمستقبل


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