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انخفاض الطلب على الذهب 50% وسط تسجيله مستويات تاريخية محليا

منذ 6 ثواني
انخفاض الطلب على الذهب 50% وسط تسجيله مستويات تاريخية محليا

وطنا اليوم:قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علّان، إن أسعار الذهب في السوق المحلي، سجلت مستوى تاريخيا جديدا الثلاثاء.
وأضاف علّان، في تصريح، أن سعر الذهب عيار 21 ، الأكثر رغبة في السوق المحلي، وصل إلى 49.3 دينارا، وهو أعلى مستوى محلي ضمن سجلات أسعار الذهب.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 56.8 و43.8 دينارا على التوالي، مشيرا إلى أن سعر الليرة الرشادية وصل إلى 314 دينارا في السوق المحلي.
وأوضح علّان، أن العرض والطلب على الحلي والمجوهرات في السوق المحلي، ضعيف في الفترة الحالية، مضيفا أن الطلب انخفض بنحو 50% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.


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