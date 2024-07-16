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إدارة الترخيص تستمر في توسيع خدماتها بعد ساعات الدوام الرسمي

منذ 12 ثانية
إدارة الترخيص تستمر في توسيع خدماتها بعد ساعات الدوام الرسمي

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من ترخيص وفحص فني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي.
وستقدم الخدمة التي تأتي بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لشركات التأمين، وجامعة فيلادلفيا من خلال محطة الترخيص المتنقل على طريق عمان إربد / بالساحة المجاورة لجامعة فيلادلفيا من 3 عصراً وحتى 8 مساءً يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت وابتداءً من اليوم.
وتعد إطلاق هذه المحطة كثاني مركز لخدمات الترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي بعد العاصمة، هو امتداد للخدمات المقدّمة للمواطنين وللتسهيل عليهم.
وجاء اختيار الموقع الجديد بعد دراسة شاملة لخدمة مستخدمي الطريق الحيوي الرابط بين العاصمة ومحافظات الشمال كافّة، إضافة إلى خدمة قاطني المنطقة والمناطق القريبة والمجاورة لها في محافظتي جرش والبلقاء وبعض مناطق شمال عمان.
يشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدّم معظم خدمات الترخيص من خدمة الترخيص من مركبتك ( درايف ثرو)، فحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية واستخراج لوحات الأرقام وغيرها من الخدمات.


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