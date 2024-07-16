نعي قامة علمية ووطنية

وطنا اليوم:بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره ننعى الى ابناء شعبنا الاردني وأمتنا العربية والإسلامية القامة العلمية والأكاديمية والوطنية المرحوم

الاستاذ الدكتور جاسر الشوبكي

الذي وافته المنية مساء يوم الاثنين في عمان.

وسيشيع جثمانه الطاهر يوم غد الاربعاء ١٧-٧ بعد صلاة الظهر من مسجد ماريا القبطية في ياجوز الى مقبرة شمال عمان.

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان ابناء الكرك / دابوق يومي الاربعاء والخميس من الساعة الرابعة عصرا الى الساعة العاشرة مساءً.

وانا لله وانا اليه راجعون