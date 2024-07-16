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حمى غرب النيل تفتك بالإسرائيليين .. قتلت 32 وأصاب العشرات

منذ 12 ثانية
حمى غرب النيل تفتك بالإسرائيليين .. قتلت 32 وأصاب العشرات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد من تم الإبلاغ عن وفاتهم جراء إصابتهم بحمى غرب النيل، حتى يوم أمس الاثنين، بلغ 32 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن عدد من تم تشخيص إصابتهم بحمى غرب النيل، المرض الناجم عن لدغات البعوض، بلغ 440 شخصا، بحسب ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأوضحت الوزارة أنه “بشكل عام فإن حوالي 80% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض الفيروسي، وأن حوالي 20% من المصابين سوف تظهر عليهم أعراض متفاوتة الخطورة، بما في ذلك الحمى والتوعك العام والصداع أو آلام الجسم العامة، كما سوف تظهر المضاعفات العصبية لدى أقل من 1% من المصابين.
وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، فإنه في العام 2000 سجلت 425 إصابة بالمرض، لكن في عام 2024 تجاوز عدد المصابين هذا الرقم بعد أول 7 أشهر.
ومنذ عام 2000 بلغ متوسط عدد المصابين سنويا بالحمى المذكورة في إسرائيل نحو 100 شخص


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