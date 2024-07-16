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الاشتباه بعملية تسلل في إيلات والشرطة تغلق مدخل المدينة

منذ 27 ثانية
الاشتباه بعملية تسلل في إيلات والشرطة تغلق مدخل المدينة

وطنا اليوم:أفادت مصادر اليوم الثلاثاء، بالاشتباه بعملية تسلل في مدينة إيلات جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن الاشتباه بحادث أمني في المنطقة.
وقال المصدر: تم إغلاق شارع 12 المؤدي لإيلات خشية تسلل مخربين والشرطة ترفع التأهب وتستدعي مروحيات لتمشيط المنطقة


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