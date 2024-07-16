وطنا اليوم:أفادت مصادر اليوم الثلاثاء، بالاشتباه بعملية تسلل في مدينة إيلات جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن الاشتباه بحادث أمني في المنطقة.
وقال المصدر: تم إغلاق شارع 12 المؤدي لإيلات خشية تسلل مخربين والشرطة ترفع التأهب وتستدعي مروحيات لتمشيط المنطقة
الاشتباه بعملية تسلل في إيلات والشرطة تغلق مدخل المدينة
وطنا اليوم:أفادت مصادر اليوم الثلاثاء، بالاشتباه بعملية تسلل في مدينة إيلات جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن الاشتباه بحادث أمني في المنطقة.