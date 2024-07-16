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قريباً .. تعليمات لتنظيم وضبط عمل المزارع الخاصة

منذ ساعة واحدة
قريباً .. تعليمات لتنظيم وضبط عمل المزارع الخاصة

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال العدوان أنه تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين كافة الجهات المعنية والمتعلقة بالمزارع الخاصة والتي يتم تأجيرها من قبل أصحابها حيث سيتم إصدار تعليمات لتنظيم هذه العملية وضبطها بهدف المحافظة على السلامة العامة .
وأوضح الدكتور العدوان في حديث لإذاعة الأمن العام أن الأصل من هذه المنشآت والتي يتم إنشائها وترخيصها على أنها منازل سكنية استنادا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لكن يتم استخدامها لغايات غير سكنية بحيث يتم تأجيرها للغير.
وبين الدكتور العدوان أن هناك دور على كافة الجهات بالرقابة على هذه المزارع لكننا نبحث عن سند تشريعي حتى يكون أرضية لعمل هذه الجهات ومخالفة كل شخص يستغل المنشآت لغير الغاية التي تم ترخيصها بناء عليه.
مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها من عدة جهات تعمل على إعداد مسودة تعليمات لتنظيم عمل هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين .
وقال الدكتور العدوان صاحب أي منشاة “المزرعة” يتحمل المسؤولية القانونية والجزائية والمادية عند وقوع أي حادث “لا قدر الله” كون هذه المنشأة غير مخصصة أن تكون للاستعمال العام “تأجير ” كونه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين وقام بتأجيرها وهي غير مخصصة لهذه الغاية ( مثل إقامة الحفلات وغيرها وهي مخالفة الأصل هي للسكان وقام باستغلالها لغاية أخرى


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