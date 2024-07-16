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صندوق استثمار أموال الضمان يستضيف ورشة توعوية لمنظمة حرير للتنمية الاجتماعية

منذ ساعة واحدة
صندوق استثمار أموال الضمان يستضيف ورشة توعوية لمنظمة حرير للتنمية الاجتماعية

وطنا اليوم:نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة حرير للتنمية الاجتماعية ورشة توعوية لموظفي الصندوق، بهدف التعريف بأعمال ونشاطات المنظمة في التنمية الاجتماعية ودعم مجتمع الأطفال بشكل عام ومرضى السرطان بشكل خاص.

وخلال الورشة، تم الحديث عن آلية التطوع مع المنظمة من خلال التسجيل على منصة “نحن” التابعة لمؤسسة ولي العهد، والتشبيك مع مختلف فئات المجتمع من خلال الأنشطة التي تنفذها المنظمة. كما تم عرض منتجات متنوعة يذهب ريعها لدعم مشاريع المنظمة.

هذا ويأتي عقد هذه الورشة كأحد مبادرات التنمية المستدامة التي ينظمها الصندوق بهدف توعية موظفيه بعمل المؤسسات التطوعية الوطنية، إضافة الى تعزيز ثقافة العمل التطوعي.


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