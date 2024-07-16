مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الرجوب والزعبي

وطنا اليوم_عمان- 15 تموز 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة الرجوب بوفاة المرحوم محمد عواد الرجوب، والد الإعلامي عامر الرجوب، وإلى عشيرة الزعبي/ الخمايسة والعوتلات، بوفاة الحاج محمود عطا الزعبي والمرحومة آمنة عبدالحميد الزعبي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي إربد والبلقاء، اليوم الإثنين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرتي الرجوب والزعبي، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.