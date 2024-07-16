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رسالة الى مديرية الامن العام/ ادارة السير

منذ دقيقة واحدة
رسالة الى مديرية الامن العام/ ادارة السير

وطنا اليوم:.معروف لدى المواطن ان الدوريات المنتشرة على الطرق هي لخدمته والحفاظ على سلامته ..وهذا واجب تؤديه مديرية الامن وينظر اليه المواطن بثقة…لكن ملاحظة يبديها العديد من المواطنيين تتعلق بالتوقيف من قبل الدورية للسؤال ان كان يحمل رخصة قيادة ام لا ..ليس المشكلة بالسؤال ولكن بحجم الارباك الذي يتسبب به ايقاف مر كبة غير مخالفة او مطلوبة او تثير الشبهة مما قد يؤدي الى حوادث سير محققة لان هناك ثقافة لدى البعض وهو اخذ المسرب الايسر تجنا لايقافه ..كما يوجد ملاحظة اخرى ان بعض المركبات يتم توقيفها اكثر من مرة في خط سيرها لمجرد السؤال عن رخصة …نتمنى على مديربة الامن العام ان يختصر ايقاف المركبات المشبوهة او المعمم عليها او التي ارتكبت مخالفة..حتى تبقى عملية السير امنة بشكل افضل …كل الشكر لجهود الامن العام


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