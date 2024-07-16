3 شهداء في غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد 3 لبنانيين من عائلة واحدة في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة استهدفت منزلا مأهولا ودمرته بالكامل ما أدي إلى سقوط القتلى وهم من عائلة واحدة”.

وأضاف” أغار الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا على بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية، ما أدي إلى تدمير عدد من المنازل، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أحراج كفرحمام والهبارية في منطقة العرقوب”.