مواطن من غزة…ارسلوا مواد التنظيف والصابون بدلا من المعلبات

وطنا اليوم/ وجه احد سكان مدينة غزة رسالة عبر وطنا اليوم الى المؤسسات الخيرية والافراد الراغبين بارسال المساعدات الى غزة ان يتبرعوا بمواد التنظيف والصابون بدلا للمعلبات والطرود الغذائية للحد مز انتشار الامراض الجلدية..وتاليا نص الرسالة كما وصلت ؛

اسعد الله اوقاتكم دكتور

دكتور لو بتعرف المؤسسات التي ترسل مساعدات وطرود غذائية لغزة أن لا ترسل مساعدات غذائية ومعلبات وان ترسل مواد تنظيف للوجه والجسم والشعر والغسيل وان يرسلو احذيه وشباشب أكرمكم الله. احموا أهل غزة من الأمراض الجلدية وساهموا أن لا يمشون حفاة.

آسف للرسالة..

#غزة_تباد

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