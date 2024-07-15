الأمانة توزع 500 كتاب مجاني طيلة مهرجان صيف عمان

وطنا اليوم– خصصت دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان 4 آلاف كتاب لتوزيعها مجانًا على المواطنين طيلة فعاليات مهرجان صيف عمان الذي تقام أمسياته العمانية الوطنية في حدائق الحسين وحديقة الجبيهة.

وتضم الكتب مختلف الحقول المعرفية الأدبية والفكرية والتربية والعلوم وقصص الأطفال، علمًا أنه تم في أمسية إنطلاق المهرجان توزيع ألف كتاب مجانًا، فيما المعدل اليومي لتوزيع الكتب باقي أيام المهرجان حتى الخميس المقبل 500 كتاب.

وواصل مهرجان صيف عمان اليوم الإثنين، أمسياته الوطنية التي تقام في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة بفقرات من الفلكلور التراثي الأردني، فضلاً عن تخصيص مساحات داخل الحدائق “منطقة الأسواق” لعرض وتسويق المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات.

وعلى مسرح الأطفال تم في حدائق الحسين إقامة عرض “مسرح دمى” ومسرحية البهلوان وصندوق العجائب، فيما عرضت في حدائق الجبيهة مسرحية “يحكى أنّ”.

وكانت أمانة عمان الكبرى أوجدت مواقف مجانية للسيارات خلف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ووسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين لنقل الزوار إلى مواقع الفعاليات طيلة أيام المهرجان.