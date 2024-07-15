بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمانة توزع 500 كتاب مجاني طيلة مهرجان صيف عمان

منذ دقيقتين
الأمانة توزع 500 كتاب مجاني طيلة مهرجان صيف عمان

وطنا اليوم– خصصت دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان 4 آلاف كتاب لتوزيعها مجانًا على المواطنين طيلة فعاليات مهرجان صيف عمان الذي تقام أمسياته العمانية الوطنية في حدائق الحسين وحديقة الجبيهة.

 

وتضم الكتب مختلف الحقول المعرفية الأدبية والفكرية والتربية والعلوم وقصص الأطفال، علمًا أنه تم في أمسية إنطلاق المهرجان توزيع ألف كتاب مجانًا، فيما المعدل اليومي لتوزيع الكتب باقي أيام المهرجان حتى الخميس المقبل 500 كتاب.

 

وواصل مهرجان صيف عمان اليوم الإثنين، أمسياته الوطنية التي تقام في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة بفقرات من الفلكلور التراثي الأردني، فضلاً عن تخصيص مساحات داخل الحدائق “منطقة الأسواق” لعرض وتسويق المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات.

 

وعلى مسرح الأطفال تم في حدائق الحسين إقامة عرض “مسرح دمى” ومسرحية البهلوان وصندوق العجائب، فيما عرضت في حدائق الجبيهة مسرحية “يحكى أنّ”.

 

وكانت أمانة عمان الكبرى أوجدت مواقف مجانية للسيارات خلف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ووسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين لنقل الزوار إلى مواقع الفعاليات طيلة أيام المهرجان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:54

الأردن: العثور على بقايا جثة شاب داخل كيس

23:25

الفايز يرعى احتفال الجمعية الشركسية باليوبيل الفضي

22:02

مسيحيو سورية المشرّدين في العالم

21:11

كابيتال بنك يعلن أسماء الفائزين الخمسة الأوائل بالجوائز الكبرى في حملة التوفير “أولها ذهب وآخرها كاش”

20:39

السودانيون يجدون ملاذا أمنا في مصر .. وتكتلاتهم تثير الإعلام بالقاهرة

20:32

بعد التقارب بين إردوغان والأسد.. السوريون في تركيا خائفون

20:19

إصابة 13 شخصا بحادث سير على طريق اربد – الرمثا

20:17

الملك يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة حشد دعم دولي لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

19:49

الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لدعم إيصال المساعدات الإنسانية لغزة عبر الأردن

19:38

الكيني خالوشا.. قتل 42 امرأة بينهن زوجته واعتقل وهو يشاهد نهائي أوروبا

19:29

يدعوت أحرونوت: نقص كبير في دبابات الجيش بعد استهدافها بغزة

19:18

الأردني الكويتي يشارك في منتدى” 1001STARS “

وفيات
وفيات الاثنين 15-7-2024خال رجل الأعمال رائد حمادة في ذمة اللهوفيات الأحد 14-7-2024الحاج عبدالعزيز محمد صالح علي “ابو اسامة” في ذمة اللهوفيات الجمعة 12-7-2024