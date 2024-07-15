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كابيتال بنك يعلن أسماء الفائزين الخمسة الأوائل بالجوائز الكبرى في حملة التوفير “أولها ذهب وآخرها كاش”

منذ ساعة واحدة
كابيتال بنك يعلن أسماء الفائزين الخمسة الأوائل بالجوائز الكبرى في حملة التوفير “أولها ذهب وآخرها كاش”

وطنا اليوم-احتفل كابيتال بنك بالإعلان عن الفائزين الخمسة الأوائل بجوائزه الكبرى ضمن حملة التوفير الأكبر للعام 2024 تحت شعار “أولها ذهب وآخرها كاش”، والتي تُعد واحدة من أكبر حملات التوفير في المملكة.

وقد نظم البنك فعالية خاصة لسحب شهر حزيران لتكريم الفائزين الخمسة وتسليمهم جوائزهم النقدية البالغة 100 ألف دينار لكل منهم. والفائزون الخمسة هم؛ نوال محمد علي ابراهيم العقرباوي، وقسطندي توفيق قسطندي زخريا، ووفاء فوزي يوسف القسوس، وزياد أحمد حسن حويج، ومروان هيثم مروان المدني.

وفي تعليق له على هذه السحوبات، هنأ رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطانجميع الفائزين بجوائز حملة التوفير القيّمة، وقال: “تعزز هذه الحملة من التزامنا المستمر بتقديم قيمة مضافة لعملائنا الكرام، وتشجيع ثقافة الادخار، فهذه الجوائز ليست سوى البداية، حيث ستتواصل حملتنا الكبرى خلال الفترة المقبلة وسنقوم بالإعلان عن المزيد من الفائزين بالجوائز الكبرى في موعدها”، داعياً جميع العملاء الحاليين والمحتملين للاستمرار في التوفير والاستفادة من المزايا الحصرية التي يقدمها كابيتال بنك.

وكان كابيتال بنك قد أطلق في شهر أيار الماضي حملة التوفير الأكبر للعام 2024 تحت شعار “أولها ذهب وآخرها كاش”، يتم من خلالها تقديم مجموعة جوائز متنوعة يومية وأسبوعية على مدار العام، حيث تتنوع الجوائز ما بين ليرات ذهب انجليزي (8 غرام)، أونصات ذهب (100 غرام)، 9,999 ديناراً نقداً، بالإضافة إلى 2 كيلو ذهب، فيما يتم السحب على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار في شهري حزيران وكانون أول.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة التوفير تعد جزءاً من استراتيجية كابيتال بنك لتعزيز ثقافة الادخار بين عملائه وتقديم حوافز مميزة تدعم تحقيق أهدافهم المالية، حيث تستهدف فئات العملاء الحاليين والجدد والتي تضم الحسابات العادية، وحسابات الـPrivate Banking وحسابات “Select”، وحسابات الوصاية (الخاصة بالأطفال).

لمزيد من المعلومات حول الحملة والجوائز القادمة، يُرجى زيارة موقع كابيتال بنك الإلكتروني https://www.capitalbank.jo/ar/personalبالإضافة لإمكانية فتح حساب التوفير عن طريق التطبيق الخاص بالبنك.


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